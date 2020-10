Yakın arkadaş oldukları bilinen Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programı 10 Ağustos Pazartesi günü ekranlara giriş yapmıştı. Her gün farklı konuk ağırlayan Demet Akalın ve Alişan her sabah izleyicilerle buluşuyor.

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Her sabah farklı konuklar ve yemek tarifleri ile seyirci karşısına çıkan Demet Akalın ve Alişan'ın programı Star TV'de her sabah saat 09.45'te başlıyor. Hafta içi her gün yayınlanan program tüm eğlencesiyle devam ediyor.