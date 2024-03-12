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        Haberler Magazin Demet Akbağ'dan duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri

        Demet Akbağ'dan duygulandıran paylaşım

        Demet Akbağ, merhum eşi Zafer Çika'nın ölüm yıl dönümünden bir gün önce sosyal medya hesabından 'siyah bir kalbi' sonsuzluk işaretiyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 12:34 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:34
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        Oyuncu ve Yapımcı Zafer Çika ile Demet Akbağ, 'Galatasaray - Milan' maçını seyretmeye gittikleri Milano'da 19 Eylül 1999'da evlenmiş ve bu evlilikten Ali Çika isimli bir çocukları olmuştu.

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        Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, 2019'da İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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        20 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan Demet Akbağ, duygusal bir paylaşımda bulundu. Zafer Çika'nın ölüm yıl dönümünden bir gün öncesinde 'siyah bir kalbi' sonsuzluk işaretiyle paylaştı.

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        TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

        2019'da İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki cipin Narlıdere - Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Fotoğraflar:DHA, Instagram, HT Magazin

        #demet akbağ
        #Zafer Çika
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