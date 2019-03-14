Zafer Çika kimdir, nereli ve kaç yaşında? şeklindeki sorular merak konusu olmaya devam ediyor. Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika İzmir'de araba kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Akbağ, kaza haberini duyar duymaz ilk uçakla hastaneye gittiği ve eşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi almasının ardından hastaneden ayrıldığı öğrenilmişti.

DEMET AKBAĞ ZAFER ÇİKA ARABA KAZASI NASIL OLDU?

Kaza saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayolu ile İzmir'e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı Pick-Up ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç, ardından şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla karayoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Pick-Up çekici ile şarampolden çıkartılırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı, kontrollü şekilde sağlandı.

ZAFER ÇİKA'NIN SABAH UÇAĞINI KAÇIRDIĞI ÖĞRENİLDİ

Bu arada kaza ile ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Aracı Muammer Renda'nın kullandığı kesinlik kazanırken, Çika'nın yanında oturduğu, kaza sırasında ise emniyet kemerinin takılı olmadığı için ön camdan fırladığı ve bu nedenle ağır yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Zafer Çika'nın İstanbul'dan sabah saatlerinde İzmir'e gelmeyi planladığı uçağı kaçırdığı için saat 17.00'de kente geldikten sonra Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

ZAFER ÇİKA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA

18 Mayıs 2014'te yayımlanan Posta Gazetesi'nin Karnaval ekinde, Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika şöyle anlatılıyor;

"Zafer Bey doğma büyüme İzmirlidir. Şehrini, işini gücünü bırakıp aşkı uğruna İstanbul’a taşınır. Büyük aşktır onlarınki. “Çocuğumuz olursa evleniriz” diye düşünürler. Demet Akbağ 39 yaşına geldiğinde tam da yaşı dolayısıyla ‘O defteri artık kapattım’ diye düşündüğü sırada hamile kaldığını öğrenir. Kimseye söylemez; 30 Ağustos Zafer Bey’in doğumgünüdür, o güne saklar bu sürprizi. Zafer Bey mutluluktan havalara uçar. Hemen evlenme planı yapılır. Ve Galatasaray-Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999’da iki şahitle Milano’da evlenirler. 2000’de Ali dünyaya gelir. Demet Akbağ, Ali’li yıllarını hayatının en güzel yılları olarak tanımlar... Mayıs başında eşi kalp krizi geçiren Demet Akbağ zor günler geçirmişti. Neyse ki bu kötü günler geride kaldı ve bugünlerde Demet Akbağ, Cannes Film Festivali’nin Türk yıldızı olma sevincini yaşıyor."

Zafer Çika'nın cenazesini kardeşi teslim aldı. Ayakta yürümekte zorluk çeken kardeşi gözyaşlarını tutamadı.



DEMET AKBAĞ YIKILDI!

İzmir'in Narlıdere ilçesinde geçirdiği araba kazası hayatını kaybeden Zafer Çika'nın otopsisi tamamlandı. Eşinin ölümü ile yıkılan Demet Akbağ, Çeşmede'ki evinde yakınları tarafından teselli edildiği öğrenildi.