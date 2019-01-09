Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Nişantaşı’nda oturduğu bir kafede objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Demet Evgar, rol aldığı 'Avlu' dizisinin başarısıyla mutlu olduğunu ancak canlandırdığı karakter nedeniyle psikolojisinin olumsuz etkilendiğini belirtti.
Evgar, "Oynadığım rol çok mutlu olacağım bir rol değil psikolojik olarak. Üzüldüğüm, bunaldığım oluyor. Allah kader kurbanlarının yardımcısı olsun" dedi.
"TELEFONU ALTI AY KULLANMADIM, ŞİMDİ DETOKS BİTTİ"
Oturduğu kafede yanına gelen hayranlarıyla kimi zaman selfie yaparak onları geri çevirmeyen oyuncu, altı aylık cep telefonu kullanmama detoksunun sona erdiğini anlatıp, şunları söyledi:
“Altı ay bıraktım, detoks gibi oldu. Öyle yaptım, bitti artık. Yapmak zorunda kaldım çünkü etrafımdakiler haklı olarak ‘Biz senin sekreterin değiliz’ demeye başladılar. Çok güzel oldu, kafamı dinledim biraz. Sessiz olunca başka şeyler konuşmaya başlıyorsun. Sosyal medya değil, bir şey takip ediyor olurken o anda yapacağınız şeylerden kendinizi alıkoyuyorsunuz. Biz o kadar alışkın değiliz. Doğduğumuzdan beri sosyal medya yoktu. Telefonsuz olmanın ne demek olduğunu bildiğimiz için bazen onu özlüyoruz”
"UZUN ZAMANDIR TELEVİZYONUM DA YOK"
Ünlü oyuncu ayrıca, uzun yıllardır evinde televizyon olmadığını da açıklayıp, “Benim televizyonum da yok uzun zamandır. İyiyim böyle ama izlemek istediğim şeyleri gidiyorum izliyorum elbette. Bu işin içindeyim, kendimi de internetten izliyorum” ifadesini kullandı.
"BU DURUMDAN FIRSAT YARATMAK LAZIM"
Demet Evgar, bir süredir film yapımcıları ile dağıtımcı şirket arasında yaşanan promosyonlu bilet kriziyle ilgili sorular üzerine bu durumu fırsata çevirmenin gerektiğini ve festival filmlerinin öne çıkabileceğini ifade etti. Evgar, sözlerine şöyle devam etti:
"Ben yapımcı değilim ama bu durumdan nasıl bir fırsat yaratırım ona bakıyorum. Bizim hikayemizi üretip yurt dışında deli gibi gezeceğim, hikayemi anlatacağım yollar arıyorum kendime. Cem Yılmaz Cem Yılmaz’dır. Herkes kendi yolunda. Onun yerini kimse almaz. Akıllı olan kimse de almak istemez, almaya cesaret etmez. Herkesin bir yeri vardır hayatta. Kimsenin yaptığı iş, kimsenin yaptığı işten daha az kıymetli değildir. İşini severek yapıyorsa eğer..."
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