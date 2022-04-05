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Haberler Gündem 3. Sayfa Demet'i alnından vuran şahsa 18 yıl istendi
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Kız arkadaşı Demet'i alnından vuran şahsa 18 yıl istendi

İstanbul Kadıköy'de, geçen aralık ayında kız arkadaşı Demet S.'yi tabancayla alnından vurarak, ağır yaraladığı iddia edilen Tolga Ergen hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede Ergen'in 20 santimetre mesafeden Demet S.'nin kafasına ateş ettiği, merminin alnının ön yüzüne isabet ettiği kadının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtilerek eylemin 'kasten öldürmeye teşebbüs suçu'na sebebiyet verdiği anlatıldı. Şüpheli Tolga Ergen'in 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi

Demet'i alnından vuran şahsa 18 yıl istendi
Demet'i alnından vuran şahsa 18 yıl istendi
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DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, kız arkadaşı Demet S.'yi (38) tabancayla başından vurarak ağır yaradığı iddia edilen Tolga Ergen (44) hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Tolga Ergen'in, Demet S.'nin erkek arkadaşı olduğu belirtildi. Tarafların kıskançlık yüzünden aralarının, suç tarihinden önceki 10 günlük süreçte kötü olduğu anlatılan iddianamede, Tolga Ergen'in 10 Aralık 2021'de müştekiyi arayıp görüşmek istediği anlatıldı.

MASANIN ALTINDA MERMİYİ NAMLUYA VERDİ

Ergen ile Demet S.'nin 12 Aralık 2021'de Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir ocakbaşında buluştuğu ve birlikte alkol aldıkları kaydedildi. Ergen'in yemek yedikleri sırada sandalyede bulunan ceketinin cebinden tabancasını çıkartıp, masanın altından mermiyi namlusuna verdiği ve tabancayı Demet S.'ye doğrultarak bir el ateş ettiği belirtildi.

DEMET'İN ALNININ ÖN YÜZÜNE İSABET ETTİ

Tolga Ergen'in tabancayı ceketinin cebine koyup yürüyerek ocakbaşından çıktığı anlatılan iddianamede, merminin Demet S.'nin alnının ön yüzüne isabet ettiği ve hastaneye kaldırılan Demet S.'nin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı ifade edildi. Ayrıca şüphelinin olayda kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğuna dair kriminal inceleme raporu olduğu da iddianamede hatırlatıldı.

20 SANTİMETRE MESAFEDEN ATEŞ ETTİ

İddianamenin değerlendirme kısmında ise şüpheli Tolga Ergen'in 20 santimetre mesafeden müşteki Demet S.'ye ateş ettiği vurgulanarak, eyleminin kasten öldürme suçuna sebebiyet verdiği belirtildi.

2 SUÇTAN CEZA İSTENDİ

İddianamede şüpheli Tolga Ergen'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 Sayılı Kanuna muhalefet' suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianame kabul edilirse tutuklu bulunan şüpheli Ergen, ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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