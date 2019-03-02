Akşam saatlerinde etçide başlayan kutlama çalgıcılar eşliğinde gece saat 04.00’a kadar sürdü. Eğlence sonrası mekandan ayrılmak isteyen grup ön kapı ve arka kapı yaparak basına görüntülenmek istemedi.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, elinde hediyelerle ön kapıda görülen Demet Özdemir, “Hediyelerle çekmeyin, utanıyorum” diyerek utangaç tavırlar sergiledi.
İki gündür sette doğum gününü kutlayan Özdemir, “Karavana gelen kırmızı gülleri Can Bey mi gönderdi?” sorusana “Set arkadaşlarım sürpriz yapmış” yanıtını verdi. Can Yaman ile aynı evi paylaştığı konuşulan Özdemir, bu yöndeki soruyu ise gülerek yanıtsız bıraktı.
CAN YAMAN'DAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Demet Özdemir ile aşk yaşadığı konuşulan Can Yaman ise, Özdemir ile eş zamanlı olarak mekanın arka kapısından çıkış yapmak istedi. Doğum günü sürprizine imza atan Can Yaman, daha önce Nişantaşı’nda birlikte görüntülendiği stilisti Aslı Parlak ile objektiflere yakalandı.
Gazetecilerden habersiz olan ikili, flaşlar patlayınca panikleyerek kapıda bekleyen taksiye yöneldi. Soruları yanıtsız bırakan Can Yaman, “İyi akşamlar” demekle yetindi.
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