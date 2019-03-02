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CAN YAMAN'DAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Demet Özdemir ile aşk yaşadığı konuşulan Can Yaman ise, Özdemir ile eş zamanlı olarak mekanın arka kapısından çıkış yapmak istedi. Doğum günü sürprizine imza atan Can Yaman, daha önce Nişantaşı’nda birlikte görüntülendiği stilisti Aslı Parlak ile objektiflere yakalandı.