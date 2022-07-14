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Demet Özdemir koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz ay Oğuzhan Koç ile nişanlanan Demet Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü oyuncu, "Hastalığı biraz ağır atlatıyorum." dedi

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  • Demet Özdemir'den kötü haber! Koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri

    Koronavirüs vakaları yeniden yükselmeye başladı. Virüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de pek çok kişiye bulaştı. Bu isimlerden biri de şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Demet Özdemir oldu.
  • Demet Özdemir'den kötü haber! Koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri

    Koç ile bir süredir Çeşme'de tatil yapan Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
  • Demet Özdemir'den kötü haber! Koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri

    "HASTALIĞI AĞIR ATLATIYORUM"

    30 yaşındaki oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 3 yıldır hiç olmamıştım ama koronaya yakalandım. Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum ama tedavim devam ediyor. Yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin. Beni merak eden, adıma üzülen, arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum.
  • Demet Özdemir'den kötü haber! Koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri

    Demet Özdemir en son Çeşme’de sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatil yaparken görüntülenmişti.
  • Demet Özdemir'den kötü haber! Koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri

    İKİ HAFTA ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

    Öte yandan Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "Evet!" yanıtını vermişti. Çift, iki hafta önce de aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı.
  • Demet Özdemir'den kötü haber! Koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri

    "İKİMİZ DE BİRBİRİMİZE ÇOK ŞANSLI GELDİK"

    Özdemir, daha önce Koç ile birlikteliği hakkında "İkimiz de birbirimize çok şanslı geldik. İkimiz de çok mutluyuz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Demet Özdemir'den kötü haber! Koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri

    "GELİNLİK HAYALİ KURMAMIŞTIM"

    Henüz gelinlik seçmediğini belirten oyuncu, "Gelinlik provasını tabii ki yapacağım ancak onun için yarım gün ayıramam. İstediğim gibi olması için tüm günümü provada geçirmeliyim." demişti.

    Hayalinde özel bir şey olmadığını belirten Demet Özdemir, "Ben 15 yaşından bu yana çalışıyorum. Hiç düğün dernek, gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum." şeklinde konuşmuştu.
  • Demet Özdemir'den kötü haber! Koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri

    "DÜĞÜN İSTANBUL'DA OLACAK"

    Düğünün Çeşme'de olacağı iddiasına yanıt veren oyuncu, "Arkadaşlar kesin bir şey söyleyemiyorum ancak yüksek ihtimal İstanbul olacak." açıklamasını yapmıştı.
  • Demet Özdemir'den kötü haber! Koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri

    "2 GÜN SÜREBİLİR"

    Oğuzhan Koç-Demet Özdemir çifti, düğün törenlerinin 4 gün süreceği yönünde çıkan haberlere açıklık getirmişti.

    İkili, "Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur." demişti.
  • Demet Özdemir'den kötü haber! Koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri

    "TARİH KESİNLEŞMEDİ"

    Düğün tarihlerini daha belirlemediklerini de ifade eden Koç ve Özdemir, "Tarih kesinleşince sizinle paylaşacağız." şeklinde konuşmuştu.

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