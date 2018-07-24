Demet Özdemir ile Can Yaman yaz sezonunun favori çifti seçildi!

Dijital ortamda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı ankete göre, 'Yaz Sezonu Dizilerinin Favori Çifti' Erkenci Kuş dizisiyle Demet Özdemir ve Can Yaman seçildi. Ankette Meleklerin Aşkı dizisinde boy gösteren Gülper Özdemir ve Berkay Hardal çifti yüzde 17 oy alarak ikinci oldu