'İHANET' İDDİALARI

Özdemir, 2017’de Oğuzhan Koç'un programına katılmıştı. Ünlü oyuncu, Oğuzhan Koç’u 4 Eylül 2019’da verdiği konsere de yalnız bırakmamıştı. Konsere o dönem Koç'un sevgilisi Yağmur Tanrısevsin de katılmıştı. Konserden 3 ay sonra ikili ayrılık kararı almıştı.

Yağmur Tanrısevsin ile Ekim 2019'da ayrılan Koç'un, bir ay sonra Emirgan'da Demet Özdemir ile görüntülenmesi ihanet iddialarını da beraberinde getirmişti.