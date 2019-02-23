Öğlen saatlerinde alışveriş merkezine gelen Demet Sabancı, sahibi olduğu dünyaca ünlü markaların mağazalarını teker teker gezerek teftişlerde bulundu. Daha sonra alışveriş merkezinde tura çıkan Sabancı, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Alışveriş turunun ardından bir dostu ile buluşan Sabancı, kahve molası verdi.