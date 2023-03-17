Demet Şener: Dava bittikten sonra konuşuruz

2018 yılında ayrıldığı İbrahim Kutluay ile oğlunun diş tedavisi ücretlerini ödemediği için davalık olan emekli mankene, ‘dişçi davası’ haberleri sorulduç. Şener, "Hiç o konulara girmeyelim, dava bittikten sonra konuşuruz" dedi.