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"AŞKA KAPILARIM AÇIK"



Şener, geçtiğimiz günlerde "Aşka kapılarınız kapalı mı?" sorusu üzerine, "Aşka neden kapalı olsun? Aşk dünyanın en güzel şeyi" sözleriyle yeni bir aşka her zaman açık olduğunu ve olumsuz düşünmediğini belirtmişti.