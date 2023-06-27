Demet Şener'den İbrahim Kutluay sorusuna yanıt yok

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Demet Şener ile sevgilisi Tolga Arman, Bebek trafiğinde objektiflere yansıdı. Çift, "Geçtiğimiz haftalarda güzel bir tatil yaptık. Şimdilik buralardayız ama müsait bir zaman bulursak belki tekrardan gideriz" dedi.