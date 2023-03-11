"EVLAT EDİNEBİLİRİM"



Koruyucu aile programı için evlat edinebileceğini belirten emekli manken, "Ne gerekiyorsa düşünürüm. Neden olmasın? Hepimiz bir cana yardım etsek ne kadar güzel anlamlı şeyler. 1999 depreminde yaşım daha küçüktü, gençtim. O zaman bile evlat edinmeyi düşünmüştüm. Bir sürü şey lazım onlar için ama o zaman da destek olmaya çalışmıştım. Ben tek değilim, eminim. Biz Türk halkı olarak yüreğimiz o konuda çok güzel ve çok geniş. Birbirimize hep yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.