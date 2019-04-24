Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve araçlarından iner inmez el ele tutuşan çift gazetecileri selamladıktan sonra soru almadan alışveriş merkezine giriş yaptılar.

Görüntülendikleri ilk günden beri sosyal medya da aşklarını dile getiren çift, gün boyu yaptıkları alışveriş turunda ellerini biran olsun bırakmadılar. Spor ve gri ağırlıklı giyimleri ile kıyafetlerinde de uyumu yakalayan Demet Şener ve Cenk Küpeli uzun süre alışveriş yaptıktan sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.