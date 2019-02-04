Demet Şener'in fotoğrafı takipçilerini şaşırttı

Model ve sunucu Demet Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Şener'in son olarak yaptığı paylaşımında aynaya yansıyan görüntüsü takipçilerini şaşırttı