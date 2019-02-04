Demet Şener'in fotoğrafı takipçilerini şaşırttı

Giriş: 04.02.2019 - 17:19 | Güncelleme:  

Model ve sunucu Demet Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Şener'in son olarak yaptığı paylaşımında aynaya yansıyan görüntüsü takipçilerini şaşırttı

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    2 çocuk annesi eski manken Demet Şener düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyor. 

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    Demet Şener, sabah evinde hocasıyla birlikte yaptığı yoga çalışması sırasında çekilen bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. 

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    Çalışması bittikten sonra da salonundaki aynanın karşısına geçip çektiği selfie'yi paylaştı. Fakat, Şener'in, karşısındaki ayna nedeniyle ortaya çıkan ilginç görüntüsü ilk bakışta takipçilerini şaşırttı. Bir takipçisi şaşkınlığını "Aynanın tam arasına gelmiş fotoğraf beynim yandı" sözleriyle dile getirdi. 

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