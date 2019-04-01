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"5 YILDIR BERABERDİK, NİŞANLI DEĞİLDİK"

Cenk Küpeli'nin nişanlısı olduğu iddia edilen Alev Gezer de çıkan haberler üzerine, "5 yıllık bir beraberliğimiz vardı 2 ay önce sonlandırdık. Hiç bir zaman nişanlanmadık. Bu haberlerin içerisinde kendim ve ailem adına yer almak istemem." açıklamasında bulundu.