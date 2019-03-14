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"TAMAMEN ÖZGÜRÜM"



Ayrılık sonrası ilk kez basın mensuplarının karşısına çıkan Şener, iki buçuk yıldır süren boşanma sürecinin sonuçlanmasıyla alakalı, "Hayat çok güzel. Her zaman benim için hayat güzeldi. Tabi yeni bir sayfa açıldı. Rahatladım, tamamen özgürüm. Rahatladım, daha bir ferahlamış hissediyorum" dedi. Öte yandan İbrahim Kutluay'dan 3 milyon TL tazminat kazanan Şener, "Protokole beraber karar verdik. Hayırlısı böyle" şeklinde konuştu.