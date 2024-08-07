Demet Şener: Var mı daha güzeli?
Demet Şener de çeşitli yöntemlerle Instagram kullanabilen ünlülerden... Şener, İstanbul manzaralı bir terastan çektirdiği yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayımladı
Demet Şener, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Instagram'a getirdiği erişim engeline rağmen, takipçilerine paylaşım yapmayı sürdürdü.
Spor salonundan çıkışta asansör aynasından kareler paylaşan Demet Şener, ardından İstanbul manzaralı bir terastan da paylaşım yaptı.
47 yaşındaki Demet Şener, takipçileriyle paylaştığı fotoğraflara İstanbul hashtag'ini ekleyerek; "Var mı daha güzeli?" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram