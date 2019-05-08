Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'dan ard arda açıklamalar

Eski manken Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'ın iki çocuğu için ödemesi gereken Nisan ayı nafakası olan 32 bin 500 TL'nin ödemediğini iddia etmişti. İddiaları yalanlayan Kutluay'a Demet Şener'den yanıt geldi...

Demet Şener - İbrahim Kutluay

4 Mart'ta anlaşmalı olarak boşanan İbrahim Kutluay ve Demet Şener bu kez çocukların nafakası için karşı karşıya geldiler. İbrahim Kutluay'ın iki çocuğu için ödemesi gereken Nisan ayı nafakası olan 32 bin 500 TL'nin ödemediğini iddia eden Demet Şener icra takibi başlattı. Şener'in bu hamlesinin ardından İbrahim Kutluay ateş püskürdü. 

İşte İbrahim Kutluay'ın o açıklaması: Sayın Basın Mensubu, Nafakalarla ilgili ödemeler icra takibi başlatılmadan evvel yapıldığı halde, İstanbul 18. İcra Müdürlüğü’nün 2019/16433 Esas sayılı dosyasından tarafıma ödeme emri gönderilmiştir. Bu icra takibinin, hukuka aykırı nitelikte ve açıkça kötü niyetli olması sebebiyle, tarafımca İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2019/334 E. dosya numarasıyla icra takibine itirazlarımın kabulüne dair şikayet davası açılmıştır.Bu nedenlerle; Hayattaki tek işi, bitmiş boşanma davası üzerinden meşhur kalmaya devam etmeye çalışmak olan ve bu sebeple ödenmiş nafakaları bile ödenmemiş göstermeye çalışan zihniyete yazıklar olsun.

Saygılarımla,

İbrahim Kutluay

Kutluay'ın açıklamasının ardından Demet Şener de bir açıklamada bulundu. İşte Şener'in açıklaması:  Saygıdeğer Basın Mensupları, Mahkemenin boşanma kararına göre her ayın 1’inde iki çocuğum için ödenmesi gereken toplam 32.500tl iştirak nafakası ödenmemektedir. Kaldı ki bu nafaka sadece çocuklarım için olup; şahsıma ait bir nafaka talebim dahi kesinlikle bulunmamaktadır...Kendisi de bu miktarı ödemediği için bu icra takibi başlatılmış ve mahkeme tarafından ihtiyati haciz kararı alınmıştır.

Ayrıca yine mahkeme kararı gereğince evlilik boyunca ikametgah olarak kullandığımız konut üzerindeki tarafıma tanınan sükna(oturma)hakkı, boşanmamız üzerinden zaman geçmesine rağmen karşı tarafça tesis edilmemekte ve oyalama taktikleri mahkeme kararına rağmen devam etmektedir. Bu konuyla ilgili hem kendisine hem de intifa hakkı sahibi olan annesine noter aracılığıyla ihtarname gönderilmiştir. Önümüzdeki günlerde de şahıslar adına bu konu hakkında tüm hukuki yollara başvurulacaktır.

En önemlisi de yine mahkeme kararına göre iki çocuğumun özel sağlık sigortalarının kendisi tarafından karşılanması gerekirken, kendisi çocuklarımın özel sağlık sigortalarını dahi iptal ettirecek psikolojidedir. Yine bu konu hakkında da çocuklarımın hakkını arayacağımın ve tüm hukuki yollara başvuracağımın bilinmesini isterim.

Gerek aramızda yapılan protokol ve gerekse mahkeme kararları bu şahıs tarafından yok sayılmakta ve bu şahıs kendini hukuktan üstün görmektedir.

Ben bir anne olarak çocuklarımın hakkını sonuna kadar korumakla yükümlüyüm.

Kendi çocuklarını bile düşünmeyen bu şahsın tarafıma yaptığı her türlü psikolojik şiddete rağmen, dik durmaktan ödün vermeden hayatıma devam edeceğimi herkesin bilmesini isterim.

Saygılarımla,

Demet Şener

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Edis'ten esprili Aleyna Tilki paylaşımı - Magazin haberleri
MAGAZİN"Uçak düşerse Türk popu bitiyor"
Demet Şener'den, İbrahim Kutluay'a büyük şok! - Magazin haberleri
MAGAZİNŞener'den, Kutluay'a bir şok daha!
Tolgahan Sayışman'ın oğlu Efehan sünnet oldu - Magazin haberleri
MAGAZİNEfehan bebek sünnet oldu
Yeşim Salkım: Gülben Ergen kocama da ortaktı - Magazin haberleri
MAGAZİN'Bir zamanlar kocama da ortaktı'
Şeyma Subaşı'ya sevgilisi Guido Senia'dan yorum: Tatlım benim için biraz pizza bırak... - Magazin haberleri
MAGAZİN'Yemek yok bebeğim sana...'
Koray Avcı'dan 'tehdit' iddialarına açıklama - Magazin haberleri
MAGAZİN'Tehdit' iddialarına açıklama
Elçin Sangu: Evlilik teklifi çoktan geldi - Magazin haberleri
MAGAZİN"Evlilik teklifi çoktan geldi"
Game Of Thrones'un yapımcısı HBO'dan 'kahve bardağı açıklaması' - Magazin haberleri
MAGAZİNSkandal hatayla ilgili açıklama
Elsa Pataky: Tam anlamıyla kaybettim
MAGAZİN"Tam anlamıyla kaybettim"
İbrahim Çelikkol baba oluyor - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü çiftten sürpriz haber

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X