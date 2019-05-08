4 Mart'ta anlaşmalı olarak boşanan İbrahim Kutluay ve Demet Şener bu kez çocukların nafakası için karşı karşıya geldiler. İbrahim Kutluay'ın iki çocuğu için ödemesi gereken Nisan ayı nafakası olan 32 bin 500 TL'nin ödemediğini iddia eden Demet Şener icra takibi başlattı. Şener'in bu hamlesinin ardından İbrahim Kutluay ateş püskürdü.

İşte İbrahim Kutluay'ın o açıklaması: Sayın Basın Mensubu, Nafakalarla ilgili ödemeler icra takibi başlatılmadan evvel yapıldığı halde, İstanbul 18. İcra Müdürlüğü’nün 2019/16433 Esas sayılı dosyasından tarafıma ödeme emri gönderilmiştir. Bu icra takibinin, hukuka aykırı nitelikte ve açıkça kötü niyetli olması sebebiyle, tarafımca İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2019/334 E. dosya numarasıyla icra takibine itirazlarımın kabulüne dair şikayet davası açılmıştır.Bu nedenlerle; Hayattaki tek işi, bitmiş boşanma davası üzerinden meşhur kalmaya devam etmeye çalışmak olan ve bu sebeple ödenmiş nafakaları bile ödenmemiş göstermeye çalışan zihniyete yazıklar olsun.

Saygılarımla,

İbrahim Kutluay

Kutluay'ın açıklamasının ardından Demet Şener de bir açıklamada bulundu. İşte Şener'in açıklaması: Saygıdeğer Basın Mensupları, Mahkemenin boşanma kararına göre her ayın 1’inde iki çocuğum için ödenmesi gereken toplam 32.500tl iştirak nafakası ödenmemektedir. Kaldı ki bu nafaka sadece çocuklarım için olup; şahsıma ait bir nafaka talebim dahi kesinlikle bulunmamaktadır...Kendisi de bu miktarı ödemediği için bu icra takibi başlatılmış ve mahkeme tarafından ihtiyati haciz kararı alınmıştır.

Ayrıca yine mahkeme kararı gereğince evlilik boyunca ikametgah olarak kullandığımız konut üzerindeki tarafıma tanınan sükna(oturma)hakkı, boşanmamız üzerinden zaman geçmesine rağmen karşı tarafça tesis edilmemekte ve oyalama taktikleri mahkeme kararına rağmen devam etmektedir. Bu konuyla ilgili hem kendisine hem de intifa hakkı sahibi olan annesine noter aracılığıyla ihtarname gönderilmiştir. Önümüzdeki günlerde de şahıslar adına bu konu hakkında tüm hukuki yollara başvurulacaktır.

En önemlisi de yine mahkeme kararına göre iki çocuğumun özel sağlık sigortalarının kendisi tarafından karşılanması gerekirken, kendisi çocuklarımın özel sağlık sigortalarını dahi iptal ettirecek psikolojidedir. Yine bu konu hakkında da çocuklarımın hakkını arayacağımın ve tüm hukuki yollara başvuracağımın bilinmesini isterim.

Gerek aramızda yapılan protokol ve gerekse mahkeme kararları bu şahıs tarafından yok sayılmakta ve bu şahıs kendini hukuktan üstün görmektedir.

Ben bir anne olarak çocuklarımın hakkını sonuna kadar korumakla yükümlüyüm.

Kendi çocuklarını bile düşünmeyen bu şahsın tarafıma yaptığı her türlü psikolojik şiddete rağmen, dik durmaktan ödün vermeden hayatıma devam edeceğimi herkesin bilmesini isterim.

Saygılarımla,

Demet Şener