Demir çelik ithalatı
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Demir çelik ithalatında tarife kontenjanı kullanımı

Bazı demir çelik ürünlerinin ithalatında ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere ürün grupları itibarıyla belirlenen genel tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacak

16.10.2018 - 09:31 | Güncelleme:  AA

Ticaret Bakanlığının İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi.

Tebliğle, bazı demir çelik ürünlerinin ithalatında 1 Ekim 2018 tarihli Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında açılan tarife kontenjanlarının kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, bazı demir çelik ürünlerinin ithalatında ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere ürün grupları itibarıyla belirlenen genel tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacak.

Genel tarife kontenjanının dağıtımında gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçilecek.

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta ilgili eşya için kullanılabilir genel tarife kontenjanı bulunması durumunda karar çerçevesinde uygulanan ek mali yükümlülük teminata bağlanmayacak ve bu kapsamda yapılan ithalat miktarı genel tarife kontenjanı miktarından düşülmeyecek.

Ürün grupları itibarıyla dağıtılacak genel tarife kontenjanı miktarları, yassı mamuller için 3 milyon 117 bin 60 ton, uzun mamuller (çubuklar, teller ve profiller) için 558 bin 534 ton, boru ve içi boş profiller için 273 bin 901 ton, paslanmaz çelikler için 139 bin 934 ton, demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri için 27 bin 44 ton olarak belirlendi.

Gelişmekte olan 143 ülke menşeli bazı demir çelik ürünlerinin ithalatında da ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere açılan tarife kontenjanının dağıtımı gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacak. Belirli ülkeler tarife kontenjanının dağıtımında gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçilecek.

Söz konusu tarife kontenjanı, belirlenen ülke menşeli demir çelik ürünleri için 518 bin 803 ton olacak. Bu ülkelerin tarife kontenjanı miktarı, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için 172 bin 934 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığının internet sitesinde e-İşlemler sayfasında ilan edilecek.

 

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