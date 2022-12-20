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Demir Ege Tıknaz, 2026 Dünya Kupası'nın Yıldız Adayları Arasında

Beşiktaş'ın 2004 doğumlu genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz, The Athletic tarafından 2026 Dünya Kupası'nda yıldızlaşabilecek futbolcular arasında gösterildi.

Demir Ege Tıknaz, 2026 Dünya Kupası'nın Yıldız Adayları Arasında

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Beşiktaş Futbol Akademisi'nde yetişen genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, dünyaca ünlü spor medya kuruluşu The Athletic tarafından 2026 Dünya Kupası'nda yıldızlaşabilecek futbolcular arasında gösterildi.

"Futbol Yolculuğum" isimli proje kapsamında dünyanın farklı noktalarında performansı takip edilerek 2026 Dünya Kupası’nda yıldızlaşabilecek futbolcular arasında gösterilen Demir Ege Tıknaz için "İstanbul doğumlu yetenekli bir orta saha oyuncusu olan Demir Ege, düzenli olarak Beşiktaş'ın 19 yaş altı takımında ve Avrupa'nın en iyi kulüplerine geçiş kapısı olarak görülen UEFA Gençlik Ligi'nde forma giydi. Topa hakimiyeti ve pas yeteneği onu diğerlerinden ayırıyor" ifadeleri kullanıldı.

The Athletic'e röportaj veren Demir Ege Tıknaz, geçmişte yaşadığı sakatlıktan bahsederken, "İyileşip sahaya geri dönmek zordu. Altı yedi ay futbol oynayamadım. Ama sonra seviyemi ve potansiyelimi gerçekten yükseltmeye başladım. Asla pes etmedim ve her zamankinden daha fazla çalıştım, bu durum gerçekten gelişmeme yardımcı oldu. Bu sakatlık beni değiştirdi, daha olgun bir futbolcu yaptı" diye konuştu.

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