Demir Ege Tıknaz: Bazen böyle şanssızlıklar oluyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Demir Ege Tıknaz, karşılaşmayı değerlendirdi.

"BAZEN BÖYLE ŞANSSIZLIKLAR OLUYOR"

Tecrübeli oyuncu, "3 puanı kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtı. Milli arayı en iyi şekilde geçirdik, iyi hazırlanmıştık. Bazen böyle şanssızlıklar oluyor." dedi.

Gabriel Paulista, "İlk yarının bitmesine 4 maç kaldı bunları en iyi şekilde tamamlayıp devre arasına girmek istiyoruz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.