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"Demir eksikliği sadece diyet ile düzelmez ilaç desteği de alınmalı" uyarısı!

Dünya Aferez Birliği (WAA) Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, demir eksikliğinin sadece diyet ile düzelmeyeceğini, ilaç desteği de alınması gerektiğini bildirdi

Demir eksikliği sadece diyetle düzelmiyor!
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AA

Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği Kurucu Başkanı da olan Prof. Dr. Altuntaş, demir eksikliği ve anemisinin dünyada en sık görülen anemi olduğunu söyledi.

Dünyada her 3 kişiden birinde demir eksikliği bulunduğu bilgisini veren Altuntaş, kadınların erkeklere göre daha fazla demir eksikliği yaşadığını dile getirdi.

4. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi için Antalya'da bulunan Altuntaş, demir eksikliğinde diğer riskli grubun ise çocuklar olduğuna dikkati çekerek, bebeklerin dördüncü aydan 1 yaşına kadar demir tedavisi almalarını önerdiklerini kaydetti.

Demirin çocuğun bilinçsel gelişimini etkilediğini aktaran Altuntaş, "Demir, çocukların okul başarısını ve nörolojik gelişmesini etkilemektedir. Çocukların demir eksikliği tedavisi edilmesi bir zorunluluktur. Gebelik döneminde demir eksikliği anne ve bebek ölümlerini artırmaktadır. Kadınlarda gebe iken demir eksikliğinin oluşması hem anne hem de çocuğun sağlığını olumsuz etkilemektedir." diye konuştu.

"DEMİR EKSİKLİĞİ OLAN KİŞİLER ENFEKSİYONLARA DAHA SIK YAKALANIYOR"

Demir eksikliği yaşayan kişilerde halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık gibi şikayetler görülebildiğini anlatan Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapılan bir çalışmada demir eksikliği olan çalışan bireylerde yüzde 30'lara kadar iş performansının düştüğü izlenmiştir. Demir bağışıklık sistemi içinde önemli olan bir element. Demir eksikliği olan kişiler enfeksiyonlara daha sık yakalanıyor. Demir eksikliği bir bulgudur. Mutlaka altta yatan sebep araştırılmalıdır. Sebebi araştırılıp tespit yapılmadan herhangi bir tedaviye başlanmamalıdır. Demir eksikliği sadece diyetle düzelmez. Demir deposunun doldurulması lazım. Bu ancak ilaç tedavisi ile doldurulabilir. İlaç tedavisi ile doldurduktan sonra besinlerle bunun azalmaması sağlanabilir. Besinler önemlidir ama hiçbir zaman depo demirlerini dolduracak kadar değildir. Demir deposunun doldurulmasının ardından kırmızı et emilimi daha iyi olan demire sahip bir besindir. Özellikle tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Kırmızı et tüketemeyenler için beyaz et, hindi, baklagiller, kuru yemişler, yeşillikler ve yeşil sebzelerin yenilmesini tavsiye ediyoruz. Demir yönünden zengin besinleri tüketirken de olabildiğince C vitamini zengin gıdalarla birlikte alınması demir emilimini artıracaktır. Kırmızı et yerken yanında limonlu salatanın olması gibi."

Demir eksikliğine dikkat çekmek için 26 Kasım Demir Eksikliği Günü'nün bu yılki temasının "Bedeninizi dinleyin" olduğunu dile getiren Altuntaş, şunları aktardı: "Kendinizi dinleyin. Sürekli açıklayamadığınız bir yorgunluğunuz, halsizliğiniz, konsantre olmada güçlüğünüz, sürekli açıklayamadığınız bir baş ağrınız varsa, çarpıntılarınız oluyorsa, iş başarınız ve performansınız düştüyse, sık sık enfeksiyonlara yakalanıyorsanız demir eksikliği olabilir diyerek doktorunuza başvurun."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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