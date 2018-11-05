Ligde son 4 maçından 2 beraberlik 2 mağlubiyet çıkaran ekiplerinin karşı karşıya geldiği mücadelede Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda golsüz berabere kaldı.

65. dakikada Ömer Ali Şahiner'in rakibine faul yaptığı pozisyonda hakem avantaja bıraktı. Pozisyonun devamında Ömer Ali bir faul daha yaptı. Hakem oyunu durdurup, üst üste iki sarı kart gösterdi ve Ömer Ali'yi oyundan attı.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor 14 puanla 10. sırada, Demir Grup Sivasspor 11 puanla 14. sırada yer aldı.

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