Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, evinde Göztepe'yi ağırladı. Rakibini 2-0 mağlup eden Sivasspor'da goller Sergiy Rybalka ve Douglas'ın ayağından geldi. Konuk ekip Göztepe'de ise Kadu 58. dakikada kırmız kart gördü ve takımını 10 kiş bıraktı.
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İlk yarısı 0-0 beraberlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Konuk ekip Göztepe'de Kadu, 58. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 1 kişi eksik bıraktı. Kırmızı kart sonrası penaltı kazanan Sivasspor, 60. dakikada Sergiy Rybalka'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Bu gol sonrası oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip, 80. dakikada Douglas'ın ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.
Maç bu skorla sona erdi ve Sivasspor puanını puanını 21'e çıkardı. Sahadan yenik ayrılan Göztepe ise 18 puanda kaldı.
Demir Grup Sivasspor: 2 - Göztepe: 0
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Douglas, David Braz, Bjarsmyr, Uğur, N'Dinga, Hakan Arslan, Rybalka, Torje, Emre, Muhammet Demir
Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Medjani, Mert Hakan, Erdoğan, Papp, Aydın, Ziya, Cyriac, Rochet
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Kadu, Berkan, Alpaslan, Borges, Castro, Tayfur, Gouffran, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Halil, Poko, Yasin, Eren, Grillo, Yalçın, Ali Kaya, Cikalleshi
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Rybalka (dk. 60 pen.), Douglas (dk. 80) (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Kadu (dk. 58) (Göztepe)
Sarı kartlar: Torje, Muhammet Demir, Rybalka (Demir Grup Sivasspor), Titi, Castro (Göztepe)
MAÇTAN POZİSYONLAR
İLK YARI:
4. dakikada Torje'nin kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topla sağ kanatta buluşan Bjarsmyr'in orasında kale önünde Hakan Arslan'ın kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.
10. dakikada organize gelişen Sivasspor atağında N'Dinga ile duvar pası yapan Torje'nin sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
28. dakikada sol kanattan Titi'nin ortasında arka direkte Borges'in müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
45. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Torje'nin pasında topla buluşan Emre'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.
İKİNCİ YARI:
55. dakikada sol kanattan Gouffran'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Kadu'nun kafa vuruşunu kaleci Tolgahan çeldi. Dönen topta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
58. dakikada savunmadan gönderilen uzun topla buluşan Emre, ceza sahasına girdikten sonra Kadu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem 'Var' sisteminden pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi. Kadu ikinci sarıdan, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Penaltıyı kullanan Rybalka'nın yerden şutu ağlara gitti. 1-0
71. dakikada Rybalka'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Muhammet Demir'in rakibinden kurtulduktan sonra çektiği şutu kaleci Beto kornere gönderdi.
80. dakikada sol kanattan Uğur'un ortasında ceza sahası içerisinde Douglas kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay
Stat: 4 Eylül
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