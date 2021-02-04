Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigSivasspor
ABONE OL

Demir Grup Sivasspor beraberlik sayısında zirvede

Ligde 22 maçta 10 kez sahadan eşitlikle ayrılan kırmızı beyazlı ekip, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda

Demir Grup Sivasspor beraberlik sayısında zirvede

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un bu sezon eşitlikle tamamladığı müsabaka sayısı 10'a yükseldi. Ligin geride kalan bölümünde 22 müsabaka oynayan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unda rakipleriyle yenişemedi ve bu alanda zirvede yer aldı.

Sezonun 4. haftasını bay geçen Sivas temsilcisi, geride kalan bölümde Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la 2-2, Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yle 1-1, MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la da golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

Sivas ekibi 23. haftası geride kalan ligde 5 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlikle 25 puan topladı.

Bu kulvarda 22 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 28 gole engel olamadı.

LİGDE BERABERLİKTE İLK SIRADA

Ligin en çok beraberlik alan takımı konumundaki Sivasspor'u, 9 eşitlikle Fraport TAV Antalyaspor takip etti.

Gaziantep ile Çaykur Rizespor'un 8'er beraberlik aldığı ligde, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Göztepe 7'şer, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 6'şar, Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor 5'er, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü de 3'er beraberlik yaşadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süper Lig'de en değerli ilk 20 futbolcu!
FUTBOLSüper Lig'de en değerli ilk 20!
Beşiktaş irtifa kaybediyor!
FUTBOLBeşiktaş irtifa kaybediyor!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu
FUTBOLDev derbi için nefesler tutuldu!
Antalyaspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları
FUTBOLTuzağa düştü!
Fatih Terim'in derbi karnesi - Derbi haberleri
FUTBOLFenerbahçe karşısında 32 derbi
Derbilerin heyecanı da cezaları da büyük
FUTBOLDerbilerin heyecanı da cezaları da büyük
Fenerbahçe, derbi öncesi iç sahada performansını arttırdı
FUTBOLEvinde uçuşa geçti
İlyas Tüfekçi'ye 61. yaş günü kutlaması
FUTBOLTüfekçi'ye 61. yaş günü kutlaması
Derbide kartlar havada uçuşuyor
FUTBOLDerbide kartlar havada uçuşuyor
Derbide gözler kalecilerde
FUTBOLDerbide gözler kalecilerde