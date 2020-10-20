Demir Grup Sivasspor'da, Villarreal maçı hazırlıkları - SİVAS

AA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalıştı.Yaklaşık 1,5 saat süren idmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması yapıldı.Demir Grup Sivasspor, yarın sabah saat 10.00'da Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla Villarreal'a gidecek ve son antrenmanını El Madrigal Stadyumu'nda yaptıktan sonra kampa girecek.Villarreal ile Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de El Madrigal Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.