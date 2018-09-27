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Demir Grup Sivasspor, kalesini koruyamıyor

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık periyotta kalesinde 11 gol gören Demir Grup Sivasspor, 13 gol yiyen Antalyaspor'un ardından kalesinde en fazla gol gören takım oldu. Sivasspor, ligde topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor

27 Eylül 2018 Perşembe, 13:00 | Güncelleme:

Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, ardından sırasıyla Trabzonspor'a deplasmanda 3-1, evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olurken, dış sahada Akhisarspor ile 1-1, iç sahada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.

Son olarak ligin 6. haftasında Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Sivas temsilcisi, galibiyet elde edemediği son 5 maçta kalesinde 11 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan haftalarda kalesinde 13 gol gören Antalyaspor'un ardından en fazla gol yiyen ekip oldu.

6 MAÇTA 2 KALECİ OYNADI

Ligin ilk iki haftasındaki Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında kaleci Tolgahan Acar'a forma şansı veren teknik direktör Tamer Tuna, Kasımpaşa, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında ise formayı Ali Şaşal Vural'a emanet etti.

Kaleci Tolgahan 2 maçta 3 gole engel olamazken, Ali Şaşal Vural ise 4 maçta kalesinde 8 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılarda Uruguaylı kaleci Sergio Rochet ise geride kalan periyotta henüz forma şansı bulamadı.

Sivasspor, ligde topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor.

TAMER TUNA: KOLAY GOL YEDİĞİMİZ BİR GERÇEK

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin 3'ü penaltılardan olmak üzere 11 gol yediğini belirterek, duran toplardan basit goller yediklerine dikkati çekti.

Kasımpaşa ve Trabzonspor'dan 3'er gol yediklerini anımsatan Tuna, "Tabii ki değiştirmemiz gereken konu bu zaten. İstatistik olarak da en fazla gol pozisyonuna giren takımlardan biriyiz. Bu dengeleri kendi lehimize döndürmemiz lazım." dedi.

Tamer Tuna, hataları düzeltmek için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maalesef son vuruşlardaki etkisizliğimiz ve savunmada verdiğimiz kolay gol pozisyonları bunda en büyük etken. Kalecilerimiz yetenek ve özellik anlamında çok farklı kabiliyetlere sahip. Ali Şaşal Vural'ın hem teknik anlamda hem de şu an ki düşüncelerimiz anlamında bir önceliği oldu. Rakiplerimize aslında çok aşırı pozisyon vermiyoruz fakat kolay gol yediğimiz bir gerçek. İlk maç haricinde bütün maçlarda gol yedik. Son iki haftadır Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor karşısında penaltılardan ve duran toplardan yediğimiz goller var."

Ofansif bir futbol oynama isteğinde olduklarını ve bunu takım karakterine yansıtmak istediklerini dile getiren Tuna, "Bu oyunu devam ettirdiğimiz sürece kazanacağımızı düşündük, kazanacak şekilde maçları da oynadık ama karşılığını alamadık." şeklinde konuştu.

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