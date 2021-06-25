DHA

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Karagümrük forması giyen Koray Altınay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ bek ve ön liberoda görev yapan 29 yaşındaki sporcu, İstanbul'da Başkan Mecnun Otyakmaz´ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

11 Ekim 1991'de Münih'te dünyaya gelen Koray, futbola Fürstenfeldbruck altyapısında başladı. Ardından Bayern Münih II ve Jahn Regensburg takımlarının formasını giyen Koray, 2013-2014 sezonda Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Türkiye'de Osmanlıspor forması da giyen Koray, iki sezondur Karagümrük'te görev alıyordu. Kariyerinde 238 maça çıkan sporcu 5 kez gol sevinci yaşarken, 12 de asist yaptı.