Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Son paslara biraz dikkat edebilseydik golü bulabilirdik

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyete ihtiyacı olan iki takımın karşı karşıya geldiğini ifade etti.

Mücadelede son pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"İki takım da iyi şeyler yaptı. Güzel pozisyonlar yakaladık. Son paslara biraz dikkat edebilseydik golü bulabilirdik. Beşiktaş'ın da pozisyonları oldu. Ortada güzel bir maç geçti. Bizim açımızdan baktığımızda ligin geri kalan maçlarını iyi bitirmemiz gerekiyor. Alacağımız puanlarla da ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Başka düşüncemiz yok. Son zamanlarda da mükemmel bir istikrar yakaladık. Arkadaşlarımız mükemmel şekilde oynadılar ve kapasitelerinin üzerine çıktılar. Çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Beşiktaş'a da kalan maçlarında başarılar diliyorum."