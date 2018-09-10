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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan yabancı kuralı açıklaması

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 4 haftada topladıkları 4 puanın yeterli olmadığını belirterek, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Tamer Tuna ayrıca yabancı kuralıyla ilgili de konuştu

10 Eylül 2018 Pazartesi, 21:36:51 | Güncelleme:

Tuna, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan süreçte çok iyi işler gerçekleştirdiklerini ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını ifade etti.

Eksiklikleri gidererek Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini belirten Tuna, "4 haftada 4 puan bizim için zaten yeterli değil. Oynadığımız maçlar daha farklı olabilirdi, hepsini kazanabilecek şekilde iyi oynadık. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile başlayarak iyi sonuçlar almak istiyoruz." dedi.

YABANCI OYUNCU KURALI TARTIŞMALARI

Tamer Tuna, yabancı oyuncu kuralı tartışmalarına ilişkin soru üzerine ise bunun en fazla tartışılan ve gündemi meşgul eden konu olduğunu dile getirdi.

Yabancı oyuncu kuralının, kulüplerin içerisinde bulunduğu ekonomik durumla paralel bir konu olduğuna dikkati çeken Tuna, şunları kaydetti:

"Astronomik rakamlar ödeniyor, ekonomik olarak kötü yönetilmiş olan kulüpler var. Biz şanslıyız, borçsuz bir kulübüz. Futbolun içerisinde 20-30 senedir olan insanlar, bunlar sürekli bunu tartışıyor. Bunlar hep A Milli Takım'da görev alan insanlar, bunlar en fazla katkı sağlayan ve tartışan isimler. Bunlar konuştukça konuşuluyor ve hiçbir şekilde Türk futboluna bir katkısı olmuyor. Ben de burada kendimizi eleştiriyorum, çünkü biz çok iyi eğitilen antrenörleriz. Federasyonumuzun Türk futboluna kattığı çok iyi antrenörler var. Milli takımdaki teknik adamlara bakıyoruz, yakın zamanda değişebilir, görünen o. Hocayı eleştirmek için söylemiyorum ama bu tartışılmaya başlandıktan bir süre sonra Lucescu da değişecek. Yeniden bir tartışma konusu başlayacak ve yeniden bir planlama başlayacak."

Tuna, sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga'nın durumunun sorulması üzerine ise futbolcunun, tedavisi nedeniyle yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kalacağını söyledi.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN AÇIKLAMALARI

Kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile çıkışa geçmek istediklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını bekliyorum, hocamın şans vermesi halinde oynayabilecek duruma geldim, gayet iyiyim. Erzurumspor maçını, bizim çıkış maçımız olarak düşünüyoruz. Bizim için çok önemli geçen 3 haftada çok iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Çok pozisyona girip çok cömertçe harcadık ama bu maçla beraber gol yollarındaki şanssızlığımızı kırıp kazanıp rahat bir nefes alıp seriye başlamak istiyoruz."

ANTRENMAN

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde minyatür kaleye gol atma çalışması yaptı.

Sakatlığı bulunan N'Dinga, antrenmana katılmadı.

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