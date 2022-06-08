Demir korkuluğa kafası sıkıştı, canından oldu 0:00 / 0:00

İHA

Adıyaman'da, evin pencere korkuluklarına kafası sıkışan çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Yenigüven köyünde meydana gelen olayda, 3 yaşındaki Mert Özer evin pencere korkuluklarına başını sıkıştırdı. Çocuk bir süre sonra aile tarafından hareketsiz halde bulundu. Aile çocuğu kendi imkanlarıyla demir korkuluktan kurtarıp, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mert Özer, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Mert Özer’in cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.