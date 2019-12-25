İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB),Alüminyum, Döküm, Yapı Malzemeleri ve Bağlantı Elemanları sektörlerinden birçok firmanın katılımıyla Katar-Kuveyt Sektörel Ticaret Heyeti gerçekleştirdi. Katar-Kuveyt Sektörel Ticaret Heyeti, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün 2019 yılında gerçekleştirdiği dördüncü Sektörel Ticaret Heyeti oldu.

HEDEF SEKTÖR İHRACATINI İKİYE KATLAMAK

Kuveyt'teki ikili iş görüşmelerine 45 firmanın katıldığını ve toplam 174 adet iş görüşmesi gerçekleştiğini söyleyen Öztiryaki, Sanayi ve Ticaret Odası ve Kuveyt Endüstri Birliği gibi önde gelen kurumlarla da görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Öztiryaki, "Özellikle ülkede hızla gelişen inşaat sektörü ve altyapı yatırımları noktasında Türkiye olarak nasıl destek verebileceğimizi anlattık. Görüşmeler beklediğimizden çok daha uzun sürdü ve verimli geçti. Bizi çok iyi karşıladılar. Önümüzdeki dönemde her iki kurumdan yetkilileri heyetler halinde Türkiye'ye davet ederek ürünlerimizi tanıtma kararı aldık. Aramızdaki iletişimi devamlı canlı tutacağız." dedi

Türkiye’nin Kuveyt’e demir ve demir dışı metaller sektör ihracatının 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 29 milyon dolar olduğunu dile getiren Öztiryaki, "Yaptığımız temasların ardından ticari hareketlenme de başladı. Önümüzdeki dönemde ise toplam demir ve demir dışı ihracatında Kuveyt'in yüzde 1 olan payını ikiye katlayarak yüzde 2'ye çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Öztiryaki, Kuveyt’e gerçekleştirdikleri ihracatta demir ve demir dışı metaller sektörü olarak alt ürün gruplarında demir çelikten eşya, alüminyum mutfak, inşaat aksamı ürün gruplarının ilk sırada yer aldığını vurguladı.

Katar-Kuveyt Sektörel Ticaret Heyeti'ne İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Urfalılar ve Hülya Gedik, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ayşegül Çapan ve Denetim Kurulu Üyesi Nilay Denizli eşlik etti.

Katar'daki temaslarda Doha Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi ile Doha Büyükelçisi Fikret Özer de katılımcılarla bir araya gelirken, Birliğin Kuveyt'teki temaslarına ise Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Kuveyt Ticaret Müşaviri Atilla Uğur Başbuğ eşlik etti.