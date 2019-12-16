Demir ve demir dışı sektöründe hedef Katar pazarı

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İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, Katar-Kuveyt Sektörel Ticaret Heyeti, demir ve demir dışı metaller sektörünün 2019 yılında gerçekleştirdiği dördüncü sektörel ticaret heyeti oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muhammed Bin Towar Al-Kuwari ve bölgedeki büyük projeleri ihale eden Bayındırlık Bakanlığı (Asghgal) Başkanlık Ofisi Temsilcisi Ahmed Ali H Al Ansari ile bir araya geldiklerini belirterek, ortak iş birlikleri ve projelere yönelik temaslar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

METAL SEKTÖRÜ İÇİN GELECEK VADEDİYOR

Asghgal tarafından ihale edilen projelerde, yıl içerisinde 55 bin işçinin istihdam edildiğine ve son derece şeffaf bir sistem ile ihalelerin web sayfasında yayımlandığına değinen Öztiryaki, Türk firmalarının ihalelerde de yer almaları noktasında nelere ihtiyaç duyduklarına dair detaylı bilgiler edindiklerini belirtti.

Öztiryaki, bölgedeki büyük ihalelerde yer almak üzere Asghgal ile birebir görüşmeler yapıldığının da altını çizdi.

Heyete katılan firmaların Katarlı firmalarla iş yapmak hususunda çok istekli olduklarını belirten Öztiryaki, Katar pazarının metal sektörü için gelecek vadettiğini vurguladı.



Katar'ın dünya müteahhitlik sektörünün en önemli pazarlarından biri olduğuna işaret eden Öztiryaki, şunları kaydetti:

"Katar'da yerel satın almacılarla bir araya gelerek son derece verimli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Katar, Türk ihracatçısı için önemli bir pazar ve ihracatımızda öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle petrol ve doğal gaza dayalı sanayisi, dışa açılma çabası ve milli gelirinde petrol dışındaki sektörlerini de güçlendirmek istemeleri sonucu, yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldi. Bugün Katar'a toplam ihracatımız 1 milyar dolar iken demir ve demir dışı sektör ihracatımız ise 72 milyon dolar. Toplam ihracatımızda yüzde 69, sektör ihracatımızda ise yüzde 55 artış yakaladık."

Öztiryaki, gerçekleştirilen heyette Katar'daki yerleşik üst düzey Türk yetkililerle de bir araya geldiklerini ve pazara giriş, bankacılık sistemi, ödeme şekil ve süreleri, yerel iş adamlarının iş yapma biçimleri gibi pazarda dikkat edilmesi hususlarla ilgili bilgiler aldıklarını aktardı.

2022 DÜNYA KUPASI BÜYÜK POTANSİYEL

İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Serdar Urfalılar da demir ve demir dışı metaller sektöründe Katar pazarında güçlü olduklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Pazarda rekabet yoğun ve çok fazla oyuncu var. Ancak ülkenin satın alma gücünün yüksek olması ve katma değerli ürün ihtiyacı bizim için bir avantaj. Katar’ın dışa açık ekonomisi ve özellikle son yıllarda önem kazanan inşaat sektörümüz için hedef pazar haline gelmesinde belirleyici oldu. Katar'ın 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olması da sektörümüz için ciddi bir potansiyel olarak karşımıza çıkıyor."

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muhammed Bin Towar Al-Kuwari de Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin diğer ülkeler tarafından örnek alınması gerektiğini vurgulayarak, geçen yıl içerisindeki Türkiye'de çalışan 130 Katarlı firmanın 450 Türk firması ile iş ilişkisi kurduğunu bildirdi.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Katar-Kuveyt Sektörel Ticaret Heyeti'ne İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Urfalılar ve Hülya Gedik, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ayşegül Çapan ve Denetim Kurulu Üyesi Nilay Denizli eşlik etti.

Katar'daki temaslarda Doha Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi ile Doha Büyükelçisi Fikret Özer de katılımcılarla bir araya geldi.