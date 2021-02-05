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HaberlerMüzikDemirayak Music'in "Freeze" albümü dünyamızı buz küpü içinde donduruyor - Magazin haberleri
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Demirayak Music'ten "Freeze"

İş yaşamının yanı sıra müzisyen ve koleksiyoner kimliği ile de tanınan Demirayak Music'in can çekişen dünyamızı küp buz içinde dondurduğu üçüncü albümü "Freeze" tüm dijital platformlarda yerini alırken, CD ve plak olarak da yayımlandı

Demirayak Music'in
HABERTURK.COM

İlk albümü "Mesaj" ı 2000, aradan onüç yıl sonra ikinci albümü "To Be Or Not To Be" yi 2013 yılında yayımlayan Demirayak Music, pandemi döneminde ürettiği 12 parçadan oluşan "Freeze" albümünde "küresel ısınma, yok olan doğal kaynaklar ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma kaygısı" konularına değiniyor.

Demirayak, üçüncü albümü "Freeze" hakkında şunları söyledi:

Dünyamızı, yaşadığımız gezegeni özellikle son yıllarda anormal sinyaller vermesine rağmen, insanlık olarak hor kullanmaya her gün daha da kirletmeye devam ediyoruz. Biricik dünyamızı küp buz içinde dondurarak, albümün adını Freeze koymamın en büyük sebebi büyük bir umut. Belki çok uzun yıllar sonra bizlerden daha ileri bir medeniyet gelir, küp buz şeklinde dondurularak beklemeye alınan yaşamı eritir ve dünyamıza bizlerden çok daha iyi bakar.

Freeze albümünün açılış parçası olan "Ice Drop"un İskender Paydaş remiksi, To Be Or Not To Be albümünde yer alan "Escape From Earth" ve "Back To Ice" parçalarının Erol Temizel remiksi de albümde yer alan diğer parçalar.

ŞÜKRÜ DEMİRAYAK HAKKINDA

Şükrü Demirayak'ın müziğe olan tutkusu 11 yaşında satın aldığı ilk plağı ile başladı. Bu tutku yıllar içinde, pop jazz'dan rock'a, new age'den funk müziğe kadar her dalda, benzersiz bir müzik arşivinin oluşmasına ve müzik üretmesine kadar gitti. 1985 yılından itibaren kendi kurduğu, profesyonel müzik stüdyosunda çalışmalarına hız veren Demirayak, ilk bestesine 1986 yılında imza attı.

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