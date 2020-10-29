Demirci Akıncıları anısına çekilen klip, Cumhuriyetin 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yayınlandı - MANİSA

AA

Sanatçı Barış Eren tarafından seslendirilen şarkı için Demirci Akıncıları'nın düşmana karşı mücadele verdiği Sarıçayır ve Hışır mevkileriyle, Akdere Mahallesi ve tarihi Hükümet Konağı'nda yapılan çekimlerle klip oluşturuldu.Klipte Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı'nın Akıncı müfrezesini toplaması ve düşmanla mücadele etmesi konu edildi.

Demirci Akıncıları anısına çekilen "Önce Vatan" klibi, Cumhuriyet'in 97. yıldönümünde dijital müzik kanalları ve sosyal medya üzerinden izleyicilerle buluştu.Klipte şarkıyı seslendiren sanatçı Barış Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demirci Akıncılarının verdiği mücadeleyi uzun uzun okudum. Bu vatan için, bu bayrak için hiç düşünmeden mücadele verip şehit düşmüşler. Klibimizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılında izleyicilerimizle, sevenlerimizle buluşturduk. Umarın herkes beğenir." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da klibi çok beğendiğini dile getirerek, "Tarihimizi en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Hedefimiz Demirci Akıncıları'nın mücadelesini dizi ya da sinema filmiyle beyaz perdeye taşımak." diye konuştu.