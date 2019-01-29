Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) yapılan açıklamaya göre Demirören Gazetecilik hisseleri, şirketin hakim ortağı adına çıkarılacak yeni payların ihraç edilmesi kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) süreci tamamlanınca borsa kotundan çıkarılacak. Duyurunun ardından yüzde 16 değer yitiren Demirören Gazetecilik hisseleri geçici olarak işleme kapatıldı. Yeniden işleme açılan hisselerdeki düşüş yüzde 7 seviyesinde.

Demirören Gazetecilik daha önce yaptığı açıklamada, hakim ortak hissesi dışındaki diğer pay sahiplerinin toplam 342,528 TL

nominal bedelli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yapılacağı, iptal edilen paylar karşılığında 342,528 TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılacağı, eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak gerçekleştirilen sermaye artırımı neticesinde şirket sermayesinin tekrar 105 milyon liraya çıkarılacağını duyurmuştu.



105 milyon lira sermayeli Demirören Gazetecilik'in yüzde 99.67'si Demirören Medya Yatırımları'na, kalan yüzde 0.33 pay ise diğer hissedarlara ait.