Demirtaş'ın terör suçlarından yargılandığı davaya devam edildi

AA

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Demirtaş ile cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Demirtaş'ın avukatları beyanda bulundu.

Avukatlar Ramazan Demir, Benan Molu ve Mahsuni Korkmaz, mahkemenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire kararını görmezden geldiğini ve devam eden yargılamanın siyasi olduğunu savundu.

Avukatlar, mahkemenin AİHM Büyük Daire kararını dikkate almazsa bundan sonra yargılama faaliyetlerine katılmayacaklarını bildirdi.

Kısa aranın ardından mahkeme, ara kararı açıkladı.

Buna göre mahkeme, sanık Selahattin Demirtaş hakkında Ankara 22. Ağır Mahkemesinde açılan iddianamenin dosya arasına alınmasına hükmetti.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığına müzekkere yazılarak, Demirtaş hakkındaki AİHM Büyük Dairenin vermiş olduğu kararın Türkçe tercümesinin istenmesine hükmeden mahkeme, bir sonraki celse sanık ve müdafilerinin reddihakim taleplerinin değerlendirilmesine karar verdi.

Duruşma, 14 Nisan'a ertelendi.