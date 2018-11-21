SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
selahattin demirtaş
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Demirtaş kararı ve 18. Madde ayrıntısı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, AİHM'in eski HDP lideri Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararı yazdı. AK Parti yetkilileriyle görüşen Alçı, yazısında "Parti içinden konuştuğum önemli kaynaklar AİHM’in ilk kez ve şimdi bu maddeyi işletmesini kuşkuyla karşıladıklarını söylediler ve '15 Temmuz'dan sonra görülen FETÖ davaları ile ilgili bir zemin hazırlanıyor olabilir' yorumunu yaptılar" dedi

21.11.2018 - 08:49 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna yönelik verdiği karar bir anda gündemin ortasına bomba gibi düştü. Acaba bu kararı nasıl okumak gerek? AİHM Türkiye’ye siyasi baskı mı yapmaya çalışıyor yoksa tamamen hukuki bir gerekçeye mi dayanıyor?

Bu ve bunun gibi sorulara cevap bulmak için kararı duyar duymaz güvendiğim birçok isme ulaştım.

 

Çok önemli gördüğüm bir yorum ile başlayayım: AK Parti’nin önde gelen bazı isimleri 18. Madde ayrıntısına dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki; "AİHM ilk kez Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18. Maddesini işletti." Bu madde hakların kısıtlanmasının sınırları üzerine. Deniyor ki; "Sözü edilen hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalar ancak öngörülen amaçlar için uygulanır. Demirtaş’ın tutukluluğunda bu ihlal edilmiştir." Bu madde AİHM’e taraf olan ülkelerin OHAL’deki hak kısıtlamalarının uygulanıp uygulanamayacağını düzenliyor.

Parti içinden konuştuğum önemli kaynaklar AİHM’in ilk kez ve şimdi bu maddeyi işletmesini kuşkuyla karşıladıklarını söylediler ve "15 Temmuz'dan sonra görülen FETÖ davaları ile ilgili bir zemin hazırlanıyor olabilir" yorumunu yaptılar.

"DAVALARI HIZLANDIRMAK GEREKİR"

AK Parti’nin önemli hukukçu isimlerinden Burhan Kuzu ise öncelikle esas olanın tutuksuz yargılama olduğunu hatırlatarak başladı değerlendirmesine. Hakikaten de bunu hep söylemiştir Kuzu. Ancak Demirtaş meselesinde dava dosyalarına ve istenilen cezalara bakmak gerektiğini de ekledi. "4-5 dosya ayrı ayrı ilerliyor ve toplamda çok ciddi bir süre hapis talebi var. Hakkındaki suçlamaları ve istenen cezayı da göz önünde bulundurmak gerek" diye konuştu. Kuzu’ya göre de davaların daha çabuk sonuçlanması gerekiyor. Süreç uzun ve bu da bu tip kararlara kapı açıyor.

"AİHM 'GEREKÇE YOK' DİYOR"

Değerli hukukçu Profesör Adem Sözüer ise AİHM’in Demirtaş’ın tutukluluk tedbirinin gerekçesinin olmadığını ve uzun tutukluluk nedeniyle seçimde adil olarak yarışamadığını hatırlatarak, yargıya uyarı yaptı. "Bu çok sık karşımıza çıkıyor, özensiz hazırlanan iddianameler ve tutukluluğun hangi sebeple olduğunun açıklanmadığı dosyalar… Tutukluluk için kaçma ya da delil karartma şüphesi gerekir, Bunlar var mı? Varsa nerede, bunu anlatmak gerek" dedi. "Şayet mahkemeler dosyaları daha özenli hazırlasa ve tutukluluğu gerekçelendirebilse Demirtaş ile ilgili bu karar gelmezdi" yorumunu yaptı.

AİHM’in kararının bir sonucu olacak mı, mahkemeler karara uyacak mı göreceğiz. Ancak AB ile ilişkilerin yeniden olumlu bir noktaya evrildiği bir dönemde böyle bir kararın gelmesi elbette Türkiye açısından son derece can sıkıcı…

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X