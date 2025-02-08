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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Demiryolu emniyet yönetim sistemine ilişkin esaslar belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

        Demiryolu emniyet yönetim sistemine ilişkin esaslar belirlendi

        Demiryolu emniyet yönetim sisteminde "büyük değişiklik kararı" verilmesine ilişkin asgari karar kriterleri tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:24 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:24
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        Demiryolu emniyet yönetim sistemine ilişkin esaslar belirlendi
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Demiryolu Emniyet Yönetim Sisteminde Büyük Değişiklik Karar Kriterlerine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Tebliğle, demir yolu altyapısında, araçlarında, işletmesinde, işletmecilerin organizasyonel yapılarında ve yönetsel uygulamalarında planlanan ve demir yolu emniyetini etkileyebilecek değişikliklerden asgari karar kriterleri kapsamına giren değişiklikler, "büyük değişiklik" olarak tanımlandı.

        Demir yolu tren işletmecileri için yük taşımacılığından tehlikeli yük taşımacılığına veya yolcu taşımacılığına geçilmesi ve konvansiyonel tren işletiminden yüksek hızlı tren işletimine geçilmesi gibi gelişmeler, işletmesel büyük değişiklikler arasında sıralandı.

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        Demir yolu aracında tip değişikliği veya modifikasyon yapılmasıyla mevcut bakım planlarında muayene ve bakım periyot aralıklarının uzatılması da bu kapsamda değerlendirildi.

        Büyük değişikliklerin planlanması, uygulanması ve yönetilmesi için "Risk Değerlendirmesi İçin Ortak Emniyet Yöntemi ve Kılavuzu"nda belirlenen süreçler uygulanacak.

        Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, tebliğ doğrultusunda yürütülecek her türlü uygunluk değerlendirme faaliyetini denetlemekle yetkili kılındı.

        Tebliğ, demir yolu altyapı ve tren işletmecileri ile bakımdan sorumlu kuruluşların faaliyetlerini kapsıyor.

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