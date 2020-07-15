Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anma koşusu - BİNGÖL

AA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, yarışa 15 kız ve 15 erkek sporcu olmak üzere 30 sporcunun katıldığını söyledi.Bu tür organizasyonlarla çocukların demokrasi bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Danayiyen, şöyle konuştu:"Yarış, Türkiye atletizm federasyonunca organize edildi. Bu yarışa 15 kız, 15 erkek sporcu katılacak ve bu yarış, 15 Temmuz şehitleri anma anısına yapılacak. Çocuklarımız da bu şekilde demokrasi bilincini biraz daha bilinçlendirmiş olacağız. Bu duyarlılıklarını, unutmamalarını, daha iyi birey olmaları anlamında katkı sağlamaları için bu tür organizasyonlara devam edeceğiz."Bingöl atletizm pistinde gerçekleştirilen yarışın bin metrelik koşusunda kızlarda Tülin Barut, erkeklerde ise Recep Kenber birinci oldu.