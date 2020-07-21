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Demokrat aday Biden'dan Rusya'ya 'seçime müdahale' uyarısı

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, Rusya ve diğer ülkelere seçimlere müdahale etmeleri durumunda bedelini ödeteceği uyarısında bulundu

ABD
AA

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Kremlin ve diğer yabancı hükümetleri uyarıyorum, başkan seçilirsem, yönetimim Amerikan seçimlerine müdahale edenlere sağlam ve uzun süreli bedel ödetecek" ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre; Amerikan seçimlerine yabancı müdahaleyi 'düşmanca' bir eylem olarak değerlendireceğini belirten Biden, " Rusya ya da diğer hiçbir ülke ile tansiyonu yükseltme gibi bir niyetim yok. Yönetimimin tüm enerjisini uluslararası toplumu bir araya getirme, Kovid-19, ekonomik yarası ve diğer endişe verici küresel sorunlar ile mücadeleye ayırmasını tercih ederim" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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