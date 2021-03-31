Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Ordu'da konuştu

AA

Uysal, partisinin Altınordu İlçe ve Ordu İl Başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmada, Demokrat Partinin her zaman millet diyen bir siyasi hareket olduğunu söyledi. Ülkede çiftinin alın terinin karşılığını alamadığını, fındık üreticilerinin bile sıkıntılar çektiğini ifade eden Uysal, "Siyasetçisinin vazifesi, devlet adamının vazifesi memleketimizdeki insanımızın, çiftçimizin ürününü değerine getirmektir." diye konuştu.

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un her zaman fındık üreticisinin ve çiftinin hakkını savunduğunu aktaran Uysal, "Cemal Enginyurt Türkiye'de ne kadar can yakıcı mesele varsa bütün bu meselelerin kalbinden tutup Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu milletin hür ve gür sesi olmuştur." dedi.

Uysal, gelecek nesillere borçları olduğunu dile getirerek "Demokrat Parti olarak insanımızın doğduğu topraklarda alın terinin karşılığını alabildiği, yarınına ümitle bakabildiği, anaların, babaların, evlatlarının hiç endişe duymadığı bir Türkiye hayalimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin salgın ortamında olduğunu vurgulayan Uysal, "Bir yandan maske mesafe diyeceksiniz, öbür tarafta lebalep kongreleri yaptık diyerek propaganda yapacaksınız. İki tane sandalye atan esnafımıza ceza keseceksiniz, öbür taraftan on binleri toplayarak millete caka atacaksınız. İşte bizimde itirazımız bunadır." dedi.

Konuşmanın ardından, DP Ordu Milletvekili Enginyurt, Uysal'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Uysal, daha sonra partisinin Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan Altınordu İlçe Kongresine katıldı.