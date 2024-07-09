Demokrat Partililer, ABD Başkanı Biden'ın sağlık durumunu kapalı toplantıda tartıştı

ABD Temsilciler Meclisinde görev yapan Demokrat Parti üyeleri, Başkan Joe Biden'ın sağlık durumu nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilip çekilmemesini tartışmak üzere grup toplantısında bir araya geldi.

Başkent Washington'da kapalı kapılar ardında gerçekleşen toplantı, Biden'ın katıldığı canlı seçim tartışmasından sonra ilk kez yapılması bakımından önem arz etti.

Kayıt alınmasını engellemek için cep telefonlarının içeriye sokulmasına izin verilmeyen toplantının sonunda Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri, alınan karar gereği basına detaylı açıklama yapmaktan kaçındı.

Daha önce Biden'ın adaylıktan çekilmesini isteyen Demokratlar arasında yer alan New Jersey'den Temsilciler Meclisi üyesi Jerry Nadler, çıkışta NBC'ye, "Endişelerim olup olmaması bir yana, Biden'ı tamamen destekliyorum, onun için seçim çalışması yapacağım, onun kazanması çok önemli." ifadesini kullandı.

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İsminin açıklanmasını istemeyen diğer bir Demokrat partili üye de Washington Post'a, toplantıdan çıkan genel sonucun Biden'ı desteklemek yönünde olduğunu ancak bazı üyelerin hala "Biden'ın yaşının seçimlere kadar tartışılmaya devam edeceği" yönünde endişelerini dile getirdiğini aktardı.