Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Ebola salgınının patlak verdiği geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bugüne Ebola salgınında en az 496 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre; Bakanlığın açıklamasında belirtilen dönemde ülke genelinde 894 vakadan 829’una Ebola teşhisi konduğu kaydedildi. Tedavi altına alınan 302 kişi hastaneden taburcu edilirken, 31'inin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, kanamalı ateş şikayeti olan 65 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirilirken, bu kişilerin ölüm nedeni doğrulanmadı. Yaşanan Ebola salgınında 8 Ağustos 2018’de başlatılan kampanya kapsamında 85 bin 226 kişiye Ebola aşısı verilirken, 302 kişinin tamamen iyileştiği öğrenildi.

İlk olarak 1976’da Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görülen Ebola, vahşi hayvanlardan insanlara kolaylıkla bulaşıyor. 2014 yılında Batı Afrika ülkeleri Liberya, Gine ve Sierra Leone’de 28 bin 600 kişiye bulaşıp 11 bin 300’dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.