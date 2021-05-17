Demokratların Senato Çoğunluk Lideri'nden Filistin çağrısı 0:00 / 0:00

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Demokrat Joe Biden yönetiminin İsrail'e yönelik koşulsuz desteğine ilişkin Demokrat Parti içindeki itirazlar ve ateşkes çağrıları devam ediyor.

Demokrat New York Senatörü ve İsrail'in Senatodaki en önemli destekçilerinden Schumer, 29 Demokrat senatörün İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı yapan mektubuna katıldığını belirtti.

Schumer, ateşkes isteyen söz konusu mektupta yazılanlara tamamen katıldığını beyan etti ve bölgedeki çatışmalar hakkında, "Hızla bir ateşkese varıldığını görmek istiyorum ve can kayıpları için yas tutuyorum." yorumunu yaptı.

ABD'de Georgia eyaletinin ilk Yahudi Senatörü Jon Ossoff liderliğindeki 28 Demokrat Senatör, Filistin ve İsrail'de daha fazla can kaybının önlenmesi için bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada, "İsrail ve Filistin topraklarındaki çatışmada gerginliğin daha da tırmanmasını ve sivil kayıpları önlemek için acil bir şekilde ateşkesin sağlanması çağrısı yapıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.