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        Demre'de hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapıldı

        Antalya'nın Demre ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce arıcılık, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara ilişkin aşılama ve destekleme çalışmaları yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:46 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:46
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        Demre'de hayvan sağlığı çalışmaları
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        Demre Tarım ve Orman Müdürlüğünce arıcılık, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara ilişkin aşılama ve destekleme çalışmaları yapıldığı bildirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Işık, yaptığı açıklamada, ilçede 22 bin 961 küçükbaş, 369 büyükbaş hayvan bulunduğu bilgisini verdi.

        Işık, 2024 yılında müdürlük veterinerlerince 700 kuduz aşısı, 3800 küçükbaş brucella aşısı, 7800 koyun ve keçi veba aşısı, 60 büyükbaş brucella aşısı, 460 LSD aşısı, 1050 şap aşısı, 5600 doz da anthrax aşısı yapıldığını kaydetti.

        İlçede 7927 hayvanın da küpelendiğini aktaran Işık, 74974 sağlık taraması, 63 kedi ve köpeğe mikroçip uygulaması, 117 işletmeye arı kovanı desteği yaptıklarını vurguladı.

        Işık, ilçedeki besicilere de çeşitli destekler verildiğini, hayvan kesim kontrollerinin yapıldığını dile getirdi.

        Işık, hayvan hastalıkları ve hayvan sağlığı çalışmalarının 2025 yılında da artarak devam edeceğini vurguladı.

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