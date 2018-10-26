Den Bosch - EVV Eindhoven maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Den Bosch, 26 Ekim 2018 Cuma günü EVV Eindhoven takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Den Bosch 19 puanla 5. sırada, EVV Eindhoven 9 puanla 14. sırada bulunuyor. Den Bosch son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. EVV Eindhoven son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 179 kodlu maçı oynayanlar; Den Bosch galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.40, EVV Eindhoven galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Den Bosch son haftadaki Go Ahead Eagles müsabasında 1-2 kazandı.

EVV Eindhoven, Top Oss karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Den Bosch, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 9 gol yedi.

EVV Eindhoven, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. EVV Eindhoven, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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