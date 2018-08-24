Den Bosch - Waalwijk maçı heyecanı

Hollanda Eerste Divisie maçında Den Bosch ile Waalwijk, 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 3 puanlı Den Bosch 4. sırada bulunuyor, Waalwijk 3 puana sahip ve 8. sırada. Den Bosch, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Waalwijk son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 201 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Den Bosch kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.50, Waalwijk sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.
Den Bosch son haftadaki Go Ahead Eagles müsabasında 1-2 kazandı.
Waalwijk ise Helmond Sport maçında 2-2 berabere kaldı.
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